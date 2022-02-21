На южной окраине Тулы в аварии двух легковушек погиб оказавшийся рядом пешеход Фото: материалы пресс-служб

18 февраля в 20:55 на 46-м километре подъезда к городу Тула на территории Щекинского района 21-летний молодой человек за рулем Kia Rio совершил наезд на неустановленного пешехода, который брел по проезжей части дороги в попутном направлении. После этого в Kia Rio врезался движущийся за ним Citroen C4 под управлением 28-летнего мужчины.

Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Его личность сейчас устанавливается.