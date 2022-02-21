Театр юного зрителя прокатится с гастролями по Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Тульский театр юного зрителя отправится на гастроли по Тульской области в рамках нового проекта «Путешествие в страну сказок». На суд публики будут представлены 15 спектаклей в 13 муниципальных образованиях.

Первый показ состоится уже в начале грядущего уик-энда, 25 февраля. Спектакль «Принцесса-генерал» покажут в Болохово на сцене Городского дома культуры.

С марта по июнь представления состоятся в Теплом, Ефремове, Богородицке, Белеве, Дубне, Заокском, Сокольниках, Суворове, Щекине, Узловой и Ясногорске.