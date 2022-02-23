Кому в Туле отключат электроэнергию 24 февраля

Отключения связаны с различного рода работами Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 24 февраля, в Туле синоптики прогнозируют морозную погоду с переменной облачностью. В течение дня столбик термометра будет колебаться около -3..-4 °C.

Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду с порывами до 6-7 метров. В ночь на четверг и рано утром на дорогах возможен снежный налет, будьте внимательны и осторожны.

Также в течение дня ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

В четверг, 24 февраля, в Туле без электроэнергии останутся дома на нескольких десятках улиц. Отключения связаны с работами по текущему ремонту оборудования, обрезке деревьев, перетяжке проводов и др.

Так, с 9:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Глухополянская, 3-а, 5-а, 11-а, 19-а, 21-а, 18-а, 28-а, 30-а, 50-а, 50-б, 1-21 (нечётн.), 8-50 (чётн.);

- ул. Ново Глухополянская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 9-а;

- ул. Гастелло, 1, 1-а

- ул. Серебровская, 20, 22, 24, 26;

- ул. Седова, 47

- ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.), 39-а;

- ул. Плеханова, 1-43;

- ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.)

- ул. П. Алексеева, 7-49 (нечётн.), 12-62 (чётн.);

- ул. Будённого, 58-72 (чётн.), 64-а, 45-59 (нечётн.);

- ул. М. Смирнова, 85, 83, 68

- 3-й Горельский пр-д, 9, 11, 3, 3-а, 17;

- ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а, 1-11 (нечётн.),

- ул. Серпуховская, 2-28 (чётн.), 1-37 (нечётн.),

- ул. Мелиховская, 3-17 (нечётн.), 18-28 (чётн.), 6, 8;

- ул. Ключевая, 3-47 (нечётн.);

- Московское ш., 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.), 78-а, 82 (БССС)

п. Менделеевский:

- ул. М. Горького, 1-9 (нечётн.), 8;

- ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8;

- ул. Поленова, 1-9

Мясново:

- ул. Кабакова, 56-74 (чётн.), 53-а, 59, 63;

- ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6;

- 9-й пр-зд 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а;

- ул. Воздухофлотская, 48-54;

- 11-й пр-зд, 13-а,17-а, 28, 30-а, 32-а,12-а, 10-39;

- 12-й пр-зд, 9, 11, 11-а, 12, 13,14-а, 22;

- 10-й пр-зд, 21, 22.

п. Рудаково:

- пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.);

- пер. Лазурный, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.).