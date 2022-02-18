15 тысяч штрафа за украденное искусственное дерево заплатит туляк Фото: Алексей ФОКИН

12 декабря 2021 года безработный 32-летний житель города Тулы, находясь ночью в состоянии алкогольного опьянения в букмекерском клубе «Betboom» на лице улице Кирова, совершил кражу искусственного лимона в кадке стоимостью без малого 5 тысяч рублей.

Учитывая, что обвинение незадачливому воришке было предъявлено по ч. 1 ст. 158, суд обошелся с ним очень мягко, приговорив к наказанию в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.