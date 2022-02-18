Тульская «Академия Михайлова» выиграла у «Русских Витязей» Фото: материалы пресс-служб

Тульская «Академия Михайлова» одержала победу в первом домашнем матче 28-го тура первенства Молодежной хоккейной лиги в матче против подмосковных «Русских Витязей» со счетом 3:1.

Примечательно, что игру вел вместо Алексея Храмцова наставник выступающего в Высшей хоккейной лиге клуба АКМ Дмитрий Евстигнеев. Среди академиков отличились Кирилл Пукело, Климентий Шиндяев и Даниил Молодцов.

Комментируя матч, тренер команды отметил:

- Ребята молодцы, поговорил с ними перед игрой, успел провести только пару тренировок. Они слушают, выполняют, стараются. Дальше будем двигаться, работать, есть, что еще им показать.

По итогам встречи туляки занимают десятую строчку (55 игр, 60 очков).

Повторная встреча состоится сегодня, 18 февраля, в 19 часов.