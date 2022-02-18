Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 13:03

На уик-энд в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции объявили облаву на нетрезвых водителей

Профилактическое мероприятие пройдет уже который раз с начала года
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На уик-энд в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции объявили облаву на нетрезвых водителей

На уик-энд в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции объявили облаву на нетрезвых водителей

Фото: Алексей ФОКИН

В период с 18 по 20 февраля сотрудники тульской Госавтоинспекции на территории региона проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Акция направлена на стабилизацию дорожно-транспортной обстановки, предупреждение и пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Рейды проводятся в местах с высокой вероятностью появления водителей в состоянии опьянения.