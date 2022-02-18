На уик-энд в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции объявили облаву на нетрезвых водителей Фото: Алексей ФОКИН

В период с 18 по 20 февраля сотрудники тульской Госавтоинспекции на территории региона проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Акция направлена на стабилизацию дорожно-транспортной обстановки, предупреждение и пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Рейды проводятся в местах с высокой вероятностью появления водителей в состоянии опьянения.