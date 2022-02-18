В Тульской области в продаже обнаружены сорта растений, не внесенные в реестр Фото: Алексей ФОКИН

Управление Россельхознадзора по Тульской области обнаружило, что ООО «Опытно-селекционный питомник» на своем сайте реализует саженцы плодово-ягодных растений сортов, не внесенных в Государственный реестр сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

В частности, речь идет о саженцах 37 сортов садовой земляники, 11 сортов яблонь, двух сортов груш, одного сорта вишни, жимолости и черешни, а также четырех сортов малины, Организация получила предостережение о недопустимости подобных нарушений.