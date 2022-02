С 18 февраля МРЭО ГИБДД в Тульской области меняют формат приема граждан Фото: Алексей ФОКИН

Так, прием заявителей в отделениях МРЭО по вопросам регистрации транспортных средств и прицепов к ним, выдачи и замена водительских удостоверений будет осуществляться по предварительной записи по единому телефону (89993743001), а также через Единый портал госуслуг.

Запись на прием по предварительной записи по телефону будет осуществляться 5 дней в неделю: вторник, среда, четверг, пятница: с 9.00 до 18.00, обеденное время: c 13.00 до 13.45; а также в субботу c 09.00 до 16.45, обеденное время: c 13.00 до 13.45.