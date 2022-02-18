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Общество18 февраля 2022 6:51

С 18 февраля МРЭО ГИБДД в Тульской области меняют формат приема граждан

Связано это с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории региона
Игорь КОПЫТОВ
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С 18 февраля МРЭО ГИБДД в Тульской области меняют формат приема граждан

С 18 февраля МРЭО ГИБДД в Тульской области меняют формат приема граждан

Фото: Алексей ФОКИН

Так, прием заявителей в отделениях МРЭО по вопросам регистрации транспортных средств и прицепов к ним, выдачи и замена водительских удостоверений будет осуществляться по предварительной записи по единому телефону (89993743001), а также через Единый портал госуслуг.

Запись на прием по предварительной записи по телефону будет осуществляться 5 дней в неделю: вторник, среда, четверг, пятница: с 9.00 до 18.00, обеденное время: c 13.00 до 13.45; а также в субботу c 09.00 до 16.45, обеденное время: c 13.00 до 13.45.