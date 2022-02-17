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Общество17 февраля 2022 8:15

Незаконно добытый заяц стоил жителю Новомосковска Тульской области лишения охотничьего билета на год

Решение об этом принял мировой судья
Игорь КОПЫТОВ
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Незаконно добытый заяц стоил жителю Новомосковска Тульской области лишения охотничьего билета на год

Незаконно добытый заяц стоил жителю Новомосковска Тульской области лишения охотничьего билета на год

Фото: Алексей ФОКИН

Судом установлено, что мужчина в ночь на 1 апреля 2021 года находился в охотничьих угодьях Воронежской области с охотничьим огнестрельным оружием. Несмотря на отсутствие у него разрешения на добычу, он застрелил зайца в закрытые для охоты сроки.

Мужчина свою вину признал.

В результате постановлением мирового судьи новомосковский охотник по ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ лишился права охотиться в течение года.

Постановление не вступило в законную силу.