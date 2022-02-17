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Общество17 февраля 2022 7:56

420 часов обязательных работ за кражу сыра из магазина — наказание для жителя Донского тульской области

Донским городским судом рассмотрено уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ
Игорь КОПЫТОВ
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420 часов обязательных работ за кражу сыра из магазина — наказание для жителя Донского тульской области

420 часов обязательных работ за кражу сыра из магазина — наказание для жителя Донского тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 03 ноября 2021 года около четырех часов дня мужчина похитил из холодильника 2 упаковки сыра «DANKE Тильзитер». Минуя кассу, не оплатив товар, он скрылся с места происшествия.

Не прошло и часа, как воришка вернулся обратно в магазин и стянул еще две пачки сыра. То же самое он проделал и пять вечера. В результате, в денежном выражении магазину был причинен ущерб на сумму 900 с небольшим рублей.

Приговором суда мужчина признан виновным и ему было назначено наказание в виде обязательных работ сроком 180 часов. Однако, учитывая, что воровство оказалось рецидивом, окончательно обязательные работы потянули на 420 часов.

Приговор в законную силу не вступил.