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Происшествия17 февраля 2022 6:43

Житель Новомосковска Тульской области подозревается в покушении на убийство своего знакомого

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Игорь КОПЫТОВ
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Житель Новомосковска Тульской области подозревается в покушении на убийство своего знакомого

Житель Новомосковска Тульской области подозревается в покушении на убийство своего знакомого

Фото: Алексей ФОКИН

Застолье в квартире на ул. Вахрушева между двумя приятелями 14 февраля в какой-то момент перешло в ссору, в ходе которой 45-летний злоумышленник решил совершить убийство своего 39-летнего знакомого и нанес ему удар ножом в грудную клетку. К счастью находившаяся рядом женщина вызвала работников скорой, и пострадавшего удалось спасти.

Сейчас решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Расследование продолжается.