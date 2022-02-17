Житель Новомосковска Тульской области подозревается в покушении на убийство своего знакомого Фото: Алексей ФОКИН

Застолье в квартире на ул. Вахрушева между двумя приятелями 14 февраля в какой-то момент перешло в ссору, в ходе которой 45-летний злоумышленник решил совершить убийство своего 39-летнего знакомого и нанес ему удар ножом в грудную клетку. К счастью находившаяся рядом женщина вызвала работников скорой, и пострадавшего удалось спасти.

Сейчас решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Расследование продолжается.