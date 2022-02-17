Больше 800 кг мяса забраковал Роспотребнадзор в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Региональный Роспотребнадзор проконтролировали качество и безопасность продукции на ряде предприятий, среди которых ООО «Возрождение», ООО «Птицефабрика Тульская», ООО «Воловский бройлер». В целом был найден ряд нарушений в технологии изготовления мясной продукции, соблюдения последовательности и поточности технологических процессов, факты использование в производстве сырья с нарушением требований к маркировке пищевой продукции. В результате составлено 8 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 112 тысяч рублей.

Проверены также 132 торговые точки, возбуждено 128 административных дел, наложены штрафы на сумму более 1,5 млн рублей. Забраковано 133 партии мясной продукции общим весом 818 кг.