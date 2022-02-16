В Большой Туле отремонтируют две поселковых школы Фото: соцсети

В текущем году капитальный ремонт пройдет в центре образования № 55 им. А. И. Миронова села Хрущево и в центре образования № 56 в поселке Плеханово. Обойдется это более, чем в 59 млн рублей.

В центрах образования уже прошли обсуждения дизайнерских решений, в том числе и с участием родителей. А сами работы по капитальному ремонту планируется начать уже на весенних каникулах.

Начиная с четвертой четверти, занятия учащихся будут проходить в зданиях других школ. Для них будет организовано горячее питание, а также при необходимости — подвоз к месту обучения и обратно.

Помимо капитального ремонта зданий в планах благоустройство территории, замена мебели, оборудования и учебной литературы.