В четверг, 17 февраля, в Туле без электричества останутся десятки домов

В четверг, 16 февраля, в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН
Отключения ждут следующие адреса:
с 09:00 до 13:00 - ул. Машинистов, 1, 3, 5; ул. Костычева, 8, 10, 16, 12 к.1, 12 к.2, 18; ул. Болдина, 2, 4, 8;
с 09:00 до 16:00 - п. Михалково: ул. Тверская, 8; ул. Михалковская, 64, 68; 2-й Михалковский пр-зд, 6, 8; 3-й Михалковский пр-зд, 2, 6, 7, 8, 9; 1-й Михалковский пр-зд, 16, 18; 12 шт. ж.д. Западнее Михалково; ул. Кутузова, 105-131 (нечетн.); ул. С. Ковалевской, 40-60 (четн.); ул. Попова, 40-59; ул. Добролюбова, 32-48 (четн.), 33-51 (нечетн.); ул. Панфиловцев, 68, 84; ул. Крылова, 30-46 (четн.); 31-47 (нечетгн.), 45-а; ул. Поленова, 36-52 (четн.), 37-57 (нечетн.); ул. Галкина, 263-285 (нечетн.), 292 294, 296, 300, 300-а; ул. Бабарыкина, 1-а-ж, 1-е; ул. Писемского, 36-54, 48-а, 45-а; пер. Городской, 1-13 (нечетн.), 2-40 (четн.); ул. Ак. Павлова, 55, 57; ул. Пархоменко, 47, 48; ул. Мезенцева, 25;
с 09:00 до 18:00 - ул. Тульского Рабочего полка, 98, 98-а, 100; ул. Белкина, 1-в;
с 09:30 до 13:30 - ул. Советская, 31, 33, 23/6; Революции, 6; пр-т Ленина, 2 (БСС "Билайн");
с 13:00 до 16:00 - ул. Машинистов, 12-36 (четн.), 9-33 (нечетн.).