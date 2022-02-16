В Тульской области объявлено метеопредупреждение на ближайшие сутки Фото: Алексей ФОКИН

В предстоящие сутки на территория Тульской области ожидаются порывы южного ветра до 17 м/с. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В последующие дни влияние циклона сохранится, погода будет носить неустойчивый характер с температурными качелями от -5 до +5 градусов Цельсия. Осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся. Наибольшее их количество придется на 18 февраля.

Возрастают риски увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, падения снежно-ледовых отложений с крыш зданий.

Региональное МЧС предупреждает о бдительности и осторожности.