В Богородицке Тульской области на охраняемой стоянке подожгли два автомобиля Фото: материалы пресс-служб

В ночь на 15 февраля в Богородицке на улице Садовой загорелись два автомобиля. Mercedes-Benz и Toyota Ipsum. Оба они были припаркованы на охраняемой стоянке. Обе машины принадлежали московским перевозчикам.

Поджигатели попали на камеры видеонаблюдения, так что сомнений в том, что это был умышленный поджог, у правоохранителей нет.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Личность и местонахождение поджигателей устанавливается.