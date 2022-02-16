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Общество16 февраля 2022 13:38

Косогорский металлургический завод в Туле сбрасывал сточные воды в Воронку

Об этом стало известно в ходе прокурорской проверки
Игорь КОПЫТОВ
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Косогорский металлургический завод в Туле сбрасывал сточные воды в Воронку

Косогорский металлургический завод в Туле сбрасывал сточные воды в Воронку

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Установлено, что в результате сброса сточных вод с очистных сооружений, находящихся в собственности КМЗ, на протяжении длительного времени идет отравление реки Воронки. В отобранных пробах воды обнаружено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Сами очистные сооружения предприятия требуют модернизации и капитального ремонта.

По результатам проверки ПАО «КМЗ», а также юридическое лицо по постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 200 тысяч рублей.

Также по иску прокурора суд обязал орган местного самоуправления организовать в установленном законом порядке водоотведение и надлежащую санитарную очистку сточных вод путем восстановления, модернизации либо строительства новых очистных сооружений.