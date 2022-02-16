Журналисты и блогеры ЦФО прислали более 200 работ на конкурс «Вместе в цифровое будущее»

От авторов из регионов Центрального федерального округа заявлено уже более 200 работ, почти четверть из них поступило от представителей Тульских СМИ. Юбилейным, двухсотым, материалом стала статья Игоря Климова «Русская кибердеревня: киберберезовый панк и реальный GPS-сев с точностью до сантиметра». Журналист интернет-издания «Брянск.Ньюс» (издатель – информационное агентство «Город_24») рассказал о цифровых сервисах, применяемых в сельском хозяйстве.

Журналисты и блогеры ЦФО прислали более 200 работ на конкурс «Вместе в цифровое будущее»

Игорь Климов, шеф-редактор ИА «Город_24»:

«Я — новостник! Больше 20 лет мое информационное агентство собирает и публикует брянские городские и региональные новости. Идея истории реальной русской “кибердеревни” пришла в тот момент, когда на глаза мне попались сразу несколько текстов на аграрную тематику. В каждом из них упоминалась цифровизация в сельхозработах».

К сегодняшнему дню на конкурс «Вместе в цифровое будущее» поступило более 1,2 тысячи публикаций от представителей медиасферы со всей России. В ЦФО наиболее активно подают заявки на рассмотрение авторы из Тульской области. Лучшие материалы на уровне федеральных округов жюри определит в мае, а имена победителей общероссийского этапа станут известны в июне 2022 года.

Журналисты и блогеры ЦФО прислали более 200 работ на конкурс «Вместе в цифровое будущее»

Вера Кузнецова, директор по внешним коммуникациям МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», член регионального жюри:

«Журналистский конкурс, проводимый нашей компанией, — это возможность для профессиональных людей самовыразиться в такой непростой сфере, как ИТ, телекоммуникации, “цифра” во всех ее проявлениях. Участникам предоставляется абсолютная свобода творчества внутри “темы”! Нам всем важны актуальность присланных на конкурс работ, их глубина и оригинальность.

Выбор жюри всегда остается сложным, когда мы видим работы, говорящие о том, как новые технологии помогают обычным людям жить полноценно, а иногда являются единственной возможностью для этого. Статьи с юмором меня, например, всегда привлекают. К победе, друзья!».

В этом году конкурсу «Вместе в цифровое будущее» исполняется 11 лет. Партнерами проекта стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа «Интерфакс».

Официальный хештег конкурса: #eFuture. Подробности — на сайте конкурса smi.rt.ru.