Тульский АКМ победил фаворита ВХЛ - пермский «Молот» Фото: материалы пресс-служб

В очередном матче домашней серии тульский хоккейный клуб АКМ принимал одного из фаворитов ВХЛ — пермский «Молот».

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу тульской команды. На 3 и 5 минутах шайбы забросили Максим Лазарев и Филипп Толузаков. После «Молот» перехватил инициативу и попытался как можно скорее ответить своими шайбами. А на последней минуте периода Дмитрий Зайцев забросил третью шайбу. Лишь в заключительной трети «Молот» все-таки размочил счет.

Таким образом, это уже третья подряд домашняя победа туляков с одинаковым счетом.

Комментируя игру, наставник АКМ Дмитрий Евстигнеев, отметил:

- Перед игрой сказал хоккеистам – играем дома, давайте начнем активно, будем стараться переводить шайбу в зону соперника, удерживать ее там. Важно было правильно работать позиционно, закрывать чужого вратаря. Ребята сыграли правильно, они молодцы. И в результате – быстрые голы.