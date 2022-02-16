20-летняя тулячка украла из магазина массажер и постельное белье Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть отдела полиции «Привокзальный» с заявлением обратился 34-летний сотрудник службы безопасности сетевого продовольственного супермаркета, который сообщил, что из торгового зала магазина на Щекинском шоссе совершена кража электрического массажера и постельных принадлежностей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую - нигде не работающую и ранее судимую 20-летнюю тулячку.

Девушка была задержана, в краже созналась. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.