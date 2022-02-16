В Ефремове Тульской области из-за антисанитарии на два месяца закрыли городскую баню Фото: соцсети

По итогам проверки Роспотребнадзора обнаружено, что в моечных отделениях на стенах и на полу имеются дефекты и повреждения, признаки поражения грибком, нарушена целостность плитки, трубы ржавые, потолок черный. Требуется проведение ремонтных работ и в помещении парильной - замены деревянной обшивки, которая почернела и сгнила.

В помещениях бани, в раздевалке из-за дефектов отделки невозможно в полной мере проводить качественную уборку с применением дезинфицирующих средств; мебель, установленная в раздевалке, не имеет гладкой поверхности, краска отслоилась. Также установленный бассейн не предназначен для эксплуатации в бане. В ванне бассейна, кроме того, не осуществляется лабораторный контроль за качеством воды, а так же лабораторный контроль воды по этапам водоподготовки.

По ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта», согласно решению суда, деятельность «Банно-прачечного комбината» была приостановлена на 60 дней. Удастся ли за это время устранить недостатки и провести ремонт, неясно.