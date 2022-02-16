Тульский пенсионер «инвестировал» мошенников на сумму больше 4,5 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН

За сутки в Тульской области жертвами мошенников стали восемь местных жителей, отдав преступникам более 5 миллионов рублей.

Самый большой убыток понес 73-летний туляк, поддавшийся на уговоры якобы брокера Интернет-платформы «Газпром-Инвестиции». Пожилой мужчина зарегистрировался на интернет площадке, а потом перевел на указанные ему банковские счета и карты 4 миллиона 685 тысяч рублей.

Спустя некоторое время туляк понял, что стал жертвой мошенников.

Уточним, что на официальном сайте ООО «Газпром инвест» написано, что Интернет-платформа ООО «Газпром-Инвест» является мошеннической схемой. По сути, это сайт-клон.