На улице Кирова в Туле легковушку, повисшую на сугробе, ударил проезжавший грузовик Фото: соцсети

Днем 15 февраля на улице Кирова в Туле произошло ДТП. В районе дома № 174 столкнулись грузовик МАЗ и Lada Kalina. Информация об этом появилась в соцсетях.

Можно предположить, что владелец легковушки пытался выехать со сдвора, штурмуя снежный бруствер, но на верхней точке траектории, сел днищем на сугроб. Проезжавший в этот момент длинномер не успел притормозить и «отрихтовал» переднюю часть «Лады».

В легковушке находились мужчина и женщина - они получили незначительные повреждения и отказались от госпитализации.

Окончательные обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.