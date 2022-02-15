В Туле расчистили русло речки Тростянка в Зареченском округе Фото: материалы пресс-служб

15 февраля специалисты Центра гражданской защиты и спасательных работ расчищали русло реки Тростянки. Работы проводились на пересечении с улицей Демидовской в Зареченском округе. Данный участок заужен и с началом обильного таяния снега при механических заторах уровень воды здесь может существенно подняться.

Сейчас ширина протоки не более 1,5 метров. Но с поступлением талых речка может достигать 10 метров в ширину и более 2 метров в глубину и подтопить близлежащие дома. Чтобы этого не допустить русло и освобождали от упавших деревьев, веток и другого мусора.

Места заторов и завалов на руслах рек и ручьев тульские спасатели начали выявлять еще в осенний период. К расчистке приступили в январе. На сегодня пройдено порядка 1 км в районе Щегловского ручья и реки Тулицы. В ближайшее время будет уделено внимание расчистке русел на реке Воронке и Упе. В паводковый период планируется очистить около 9 км русел, всего за год - порядка 19 км.