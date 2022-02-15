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Общество15 февраля 2022 9:51

В Тульской области осудят работника крупного химпредприятия, по вине которого погиб человек

В суд направлено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области осудят работника крупного химпредприятия, по вине которого погиб человек

В Тульской области осудят работника крупного химпредприятия, по вине которого погиб человек

Фото: Алексей ФОКИН

В прокуратуре города Новомосковска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего мастера участка ООО «Крона». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ.

По версии следствия 21 сентября 2021 года мужчина в нарушение правил безопасности дал указание сотрудникам демонтировать фрагмент трубопровода системы аспирации цеха № 12 ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск», расположенный на высоте около 4 метров без страховочных подвесов. Это привело к обрушению трубы на проходящего по территории цеха работника.

От полученных травм 43-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Уголовное дело направлено в Новомосковский районный суд.