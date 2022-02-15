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Происшествия15 февраля 2022 9:34

В Новомосковске Тульской области неизвестный попытался поджечь алкобар

Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях
Игорь КОПЫТОВ
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В Новомосковске Тульской области неизвестный попытался поджечь алкобар

В Новомосковске Тульской области неизвестный попытался поджечь алкобар

Фото: соцсети

14 февраля вечером, примерно в 20:30, мужчина на вид лет 30 зашел в круглосуточный магазин-бар «Алкополис» по улице Клинский Родник, 1а. Не обращая внимания на продавца, он начал обливать прилавки и саму девушку легко воспламеняющейся жидкостью. Предположительно, керосином.

Та успела выбежать из магазина, а далее вызвала пожарных и полицию.

В итоге выгорела часть площадей внутри торговой точки. Пострадавших нет. Злоумышленник разыскивается.