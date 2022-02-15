В Новомосковске Тульской области инспектор ДПС задержал магазинного вора Фото: материалы пресс-служб

9 февраля примерно в 19:30 лейтенант полиции Денис Мотин, находясь улице Пашанина города Новомосковска Тульской области в своей личной машине перед сменой, увидел, как сотрудник магазина «Пятерочка» преследует неизвестного мужчину, крича, что тот украл товар.

Мгновенно сориентировавшись, Мотин бросился в погоню за преступником. Преследование растянулось на несколько кварталов, но в конечном итоге сотрудник Госавтоинспекции нагнал и задержал вора.

Как выяснилось, задержанный является рецидивистом, и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По данному факту в полиции уже возбуждено уголовное дело.