В Новомосковске Тульской области инспектор ДПС задержал магазинного вора
Фото: материалы пресс-служб
9 февраля примерно в 19:30 лейтенант полиции Денис Мотин, находясь улице Пашанина города Новомосковска Тульской области в своей личной машине перед сменой, увидел, как сотрудник магазина «Пятерочка» преследует неизвестного мужчину, крича, что тот украл товар.
Мгновенно сориентировавшись, Мотин бросился в погоню за преступником. Преследование растянулось на несколько кварталов, но в конечном итоге сотрудник Госавтоинспекции нагнал и задержал вора.
Как выяснилось, задержанный является рецидивистом, и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По данному факту в полиции уже возбуждено уголовное дело.