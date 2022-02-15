Туляк, осужденный за незаконное хранение наркотиков, бел обнаружен в Молдове Фото: материалы пресс-служб

34-летний туляк был осужден за незаконное хранение наркотиков без цели сбыта в значительном размере. Ему был назначен штраф, однако никаких мер по выплате он не принимал. Кроме того, мужчина скрывался от судебных приставов и не проживал по месту регистрации.

В итоге в межрайонном отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа и вынесено постановление об объявлении должника в розыск.

В ходе исполнительно-розыскных действий было установлено, что мужчина может находиться на территории другой страны, был сделан запрос уже о межгосударственном розыске, который показал, что должник скрывается на территории Республики Молдова в Кишиневе.