В Куркино Тульской области женщина украла деньги у своего собутыльника Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от 70-летнего местного жителя, который сообщил о том, что у него похитили 11 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили злоумышленницу. Ей оказалась 45-летняя соседка потерпевшего, которая пошла на кражу после совместного распития спиртного. Подозреваемая была задержана, от нее получены признательные показания.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.