66 случаев нарушения санитарно-эпидемиологических условий в школах зафиксированы в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

За период с 28 января по 9 февраля специалисты ведомства посетили 42 объекта. В ходе мероприятий были отобраны и исследованы 243 пробы готовых блюд на микробиологические показатели безопасности, качество термической обработки, калорийность, фактический вес, а также пробы водопроводной воды на микробиологические показатели безопасности. Были также проведены исследования 131 пробы продовольственного сырья и пищевой продукции по микробиологическим, санитарно-химическим показателям и показателям фальсификации.

Отклонения по микробилогическим показателям безопасности выявили в 3 образцах готовых блюд. В 6 учреждениях были выявлены неудовлетворительные результаты замеров искусственной освещенности. Обнаружились и другие нарушения.

В результате проверок - возбуждено 66 дел об административных правонарушениях, в том числе, 17 - в отношении юридических лиц.