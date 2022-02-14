Во вторник, 15 февраля, в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН
Отключения ждут следующие адреса:
с 09:00 до 13:00 - ул. Дзержинского, 16, 16-а, 18, 21, 23; ул. Болотникова, 1, 5, 7; ул. Советская, 100, 102, 104, 104-а, 104-б, 106, 108-б, 110, 120, 122, 124; ул. Спортивная, 2-а, 2-36 (четн.), 1-31 (нечетн.);
с 09:00 до 16:00 - п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35; ул. Металлургов, 3-27 (нечетн.), 4-32 (четн.); ул. Л. Толстого, 1-45 (нечетн.), 28-а, 2-30 (четн.); ул. Дронова, 26-40 (четн.), 17-43 (нечетн.); ул. Пионерская, 1-35 (нечетн.), 2-42 (четн.); ул. Лесная, 1-а, 1-17 (нечетн.), 2-30 (четн.); ул. Комсомольская, 1-19 (нечетн.); ул. Кутузова, 10, 6, 16; ул. Пороховая 155-197 (нечетн.), 161-а, 163-а,169-а, 175-а-б, 185-а; ул. Дектярева 171-181 (нечетн.),138,144, 142-а. ул. Заварная 160-172 (четн.) , 156-б-в, 172-а, 52-в, 121, 123, 125; ул. К. Маркса, 86-126 (четн.), 126-а, 79-115 (нечетн.); п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-20; пр-зд, Центральный, 1-31 (нечетн.), 2-18 (четн.); Парковый пр-зд, 1-15; Красноглазевский пр-зд, 4, 6, 8;
с 09:30 до 13:30 - ул. Кауля, 18, 18 к.1, 20; ул. Староникитская, 105, 105-а, 107-б.