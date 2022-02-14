На выходных в Тульской области поймали 32 нетрезвых водителя Фото: материалы пресс-служб

За прошедшие выходные дни сотрудниками Госавтоинпекции Тульской области выявлено 32 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Причем, 10 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Еще в отношении трех водителей пойманы за рецидив, а это уже уголовная ответственность.

Кроме того, трое остановленных оказались лишенными прав на управление транспортными средствами.