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Общество14 февраля 2022 12:21

На выходных в Тульской области поймали 32 нетрезвых водителя

Некоторые были задержаны повторно
Игорь КОПЫТОВ
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На выходных в Тульской области поймали 32 нетрезвых водителя

На выходных в Тульской области поймали 32 нетрезвых водителя

Фото: материалы пресс-служб

За прошедшие выходные дни сотрудниками Госавтоинпекции Тульской области выявлено 32 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Причем, 10 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Еще в отношении трех водителей пойманы за рецидив, а это уже уголовная ответственность.

Кроме того, трое остановленных оказались лишенными прав на управление транспортными средствами.