В Туле на обводной дороге нетрезвый водитель иномарки врезался во впереди идущий трактор Фото: материалы пресс-служб

13 февраля в 21:20 на улице Рязанская города Тулы 51-летний мужчина за рулем Ford Kuga не справился с управлением и врезался в ехавший впереди трактор «МТЗ - БЕЛАРУС 1221.2» с 58-летним водителем.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель трактора и пассажир автомобиля Ford Kuga — 41-летний мужчина. При этом человек за рулем иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования.