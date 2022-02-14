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Происшествия14 февраля 2022 10:31

В Туле на обводной дороге нетрезвый водитель иномарки врезался во впереди идущий трактор

В результате аварии пострадали несколько человек
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле на обводной дороге нетрезвый водитель иномарки врезался во впереди идущий трактор

В Туле на обводной дороге нетрезвый водитель иномарки врезался во впереди идущий трактор

Фото: материалы пресс-служб

13 февраля в 21:20 на улице Рязанская города Тулы 51-летний мужчина за рулем Ford Kuga не справился с управлением и врезался в ехавший впереди трактор «МТЗ - БЕЛАРУС 1221.2» с 58-летним водителем.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель трактора и пассажир автомобиля Ford Kuga — 41-летний мужчина. При этом человек за рулем иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования.