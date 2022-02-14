В тройном ДТП в Ефремове Тульской области пострадал пассажир автоледи Фото: материалы пресс-служб

12 февраля в 18:10 на регулируемом перекрестке улиц Горького и Комсомольская города Ефремова Тульской области нетрезвый 25-летний мужчина за рулем Hyundai Sonata проскочил на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Accent под управлением 39-летнего мужчины. Тот влетел во встречный автомобиль Citroen Berlingo под управлением 57-летней женщины.

В результате ДТП пострадал пассажир Hyundai - 23-летний молодой человек, который был госпитализирован.