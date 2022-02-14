Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 февраля 2022 9:04

В Киреевском районе Тульской области нетрезвый водитель отечественной легковушки спровоцировал аварию

В аварии есть пострадавшие
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Киреевском районе Тульской области нетрезвый водитель отечественной легковушки спровоцировал аварию

В Киреевском районе Тульской области нетрезвый водитель отечественной легковушки спровоцировал аварию

Фото: материалы пресс-служб

12 февраля в 10:20 на 26-м километре автодороги «Щекино — Липки - Киреевск» 22-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем «ВАЗ 21053», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda под управлением 60-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала 64-летняя пассажирка автомобиля Honda, которая получила различные травмы, но после оказания медицинской помощи была отпущена.