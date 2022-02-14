В Киреевском районе Тульской области нетрезвый водитель отечественной легковушки спровоцировал аварию Фото: материалы пресс-служб

12 февраля в 10:20 на 26-м километре автодороги «Щекино — Липки - Киреевск» 22-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем «ВАЗ 21053», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda под управлением 60-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала 64-летняя пассажирка автомобиля Honda, которая получила различные травмы, но после оказания медицинской помощи была отпущена.