Осужденный в Испании туляк просит разрешения отбыть наказание на родине Фото: Алексей ФОКИН

Туляк, осужденный в Испании за насилие, просит у суда разрешения отбыть наказание на родине, в ближайшее время суд рассмотрит его заявление.

Мужчина некоторое время жил за границей, где совершил насилие в отношении женщины и окончательным приговором уголовного суда Валенсии был признан виновным по п. 1 и п. 3 ст. 153 УК Испании. Наказанием стали 70 дней работ на благо общества, лишение права на владение и ношение оружия в течение двух лет. Кроме того, в течение двух лет мужчине запрещено приближаться к потерпевшей, ее дому или месту работы ближе чем на 300 метров, общаться с ней любыми способами связи. Плюс судебные издержки - 210 евро.

Но поскольку мужчина сейчас живет в России, он не может исполнить требование иностранного суда, то он попросил Суворовский районный суд преобразовать приговор, «определив наказание, наиболее соответствующее наказанию, назначенному по приговору суда иностранного государства, в пределах, установленных Уголовным кодексом Российской Федерации за данное преступление».