Закладчик из Новомосковска Тульской области сядет на девять лет в тюрьму строгого режима Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что мужчина в августе — сентябре 2021 года делал закладки разовых доз запрещенных средств в Новомосковске, Ефремове и других городах. Координаты для мест организации тайников он получал через популярный мессенджер. Занимался он всем этим, по его словам, из-за возникших денежных проблем.

Наркотики, хранящиеся у него дома, были изъяты сотрудниками полиции. Теперь его признали виновным по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.