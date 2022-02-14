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Происшествия14 февраля 2022 6:44

Закладчик из Новомосковска Тульской области сядет на девять лет в тюрьму строгого режима

Жителя Новомосковска приговорили к девяти годам тюрьмы строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков методом закладок
Игорь КОПЫТОВ
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Закладчик из Новомосковска Тульской области сядет на девять лет в тюрьму строгого режима

Закладчик из Новомосковска Тульской области сядет на девять лет в тюрьму строгого режима

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что мужчина в августе — сентябре 2021 года делал закладки разовых доз запрещенных средств в Новомосковске, Ефремове и других городах. Координаты для мест организации тайников он получал через популярный мессенджер. Занимался он всем этим, по его словам, из-за возникших денежных проблем.

Наркотики, хранящиеся у него дома, были изъяты сотрудниками полиции. Теперь его признали виновным по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.