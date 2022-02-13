Где в Туле в понедельник, 14 февраля, отключат электричество
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Публикуем список адресов:
с 09:00 до 12:00 - Новомосковское ш., 64-в; Завод ТБО;
с 09:00 до 13:00 - ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), , 1-а, 4-а, 4-г, 4-д, 6-а, 26, 28, 32, 34, 36, 38; ул. Р. Люксембург, 8-б; ул. 2-я Хомутовка, 2; ул. Томпа, 1;
с 09:00 до 16:00 - ул. М. Жукова, 2-а, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 10; ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.); 9-й пр-зд, 48-58 (чётн.), 53-65 (нечётн.), 58-б, 60-б; 10-й пр-зд, 54-72 (чётн.), 59-89 (нечётн.); 11-й пр-зд, 62-86 (чётн.), 59-79 (нечётн.); ул. Кап. Громова, 8; ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 13-а, 2-6 (чётн.); ул. 1-я Трубная, 2-10, 10-а (чётн.), 11; ул. Лермонтова, 3-14; ул. Короленко, 25-29 (нечётн.), 22-30 (чётн.); ул. Болдина, 51, 53, 55, 43, 45; ул. 2-я Трубная, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.); Скуратово: ул. Киреевская, 4 (СНТ УВД-4"), 6 (СНТ "Тулгоржилуправление"), ул. Киреевская, (ГРС); Щёкинское ш., 114 (СНТ "Металлург-1");
с 09:30 до 13:30 - ул. Пирогова, 10; ул. Староникитская, 10, 10-а; ул. Оборонная, 7-а, 9-а;
с 13:00 до 16:00 - пер. Болотникова, 1-а-г, 1-4; ул. Р. Люксембург, 9; ул. Дзержинского, 20-28 (чётн.), 29, 32, 34, 35, 36.