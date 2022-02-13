Накануне на улице Рязанской в Туле произошло массовое ДТП: есть пострадавшие Фото: соцсети

12 февраля на улице Рязанской в Туле произошло массовое ДТП. Информация об этом появилась в соцсетях.

По предварительной информации, 47-летний водитель я «ВАЗ 2114» не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся автомобилем «Шкода Рапид». После чего отечественная легковушка также врезалась в попутно двигавшийся «Киа Рио».

В результате столкновения водитель «ВАЗа» получил различные травмы и был госпитализирован.