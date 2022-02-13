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Происшествия13 февраля 2022 7:00

Накануне на улице Рязанской в Туле произошло массовое ДТП: есть пострадавшие

Авария создала жутчайшую пробку, заблокировавшую улицу на всем ее протяжении
Игорь КОПЫТОВ
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Накануне на улице Рязанской в Туле произошло массовое ДТП: есть пострадавшие

Накануне на улице Рязанской в Туле произошло массовое ДТП: есть пострадавшие

Фото: соцсети

12 февраля на улице Рязанской в Туле произошло массовое ДТП. Информация об этом появилась в соцсетях.

По предварительной информации, 47-летний водитель я «ВАЗ 2114» не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся автомобилем «Шкода Рапид». После чего отечественная легковушка также врезалась в попутно двигавшийся «Киа Рио».

В результате столкновения водитель «ВАЗа» получил различные травмы и был госпитализирован.