В Новомосковске Тульской области женщина с вилами напала на семью с тремя детьми Фото: Алексей ФОКИН

11 февраля 2022 года злоумышленница, с целью хищения чужого имущества, проникла на территорию частного дома на улице Чапаева в Новомосковске, где в это время находилась 43-летняя хозяйка и тое ее несовершеннолетних детей. Угрожая вилами, разбойница потребовала у потерпевших денег. Семейству удалось спрятаться в пристройке дома и вызвать полицию.

25-летнюю злоумышленницу задержали и возбудили уголовное дело.