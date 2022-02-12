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Происшествия12 февраля 2022 14:00

В Новомосковске Тульской области женщина с вилами напала на семью с тремя детьми

Сейчас на нее заведено дело по статье о разбое
Игорь КОПЫТОВ
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В Новомосковске Тульской области женщина с вилами напала на семью с тремя детьми

В Новомосковске Тульской области женщина с вилами напала на семью с тремя детьми

Фото: Алексей ФОКИН

11 февраля 2022 года злоумышленница, с целью хищения чужого имущества, проникла на территорию частного дома на улице Чапаева в Новомосковске, где в это время находилась 43-летняя хозяйка и тое ее несовершеннолетних детей. Угрожая вилами, разбойница потребовала у потерпевших денег. Семейству удалось спрятаться в пристройке дома и вызвать полицию.

25-летнюю злоумышленницу задержали и возбудили уголовное дело.