В Туле вынесли приговор троим детективам, работавшим на известного российского оппозиционера Фото: Алексей ФОКИН

В Центральном районном суде Тулы вынесли приговор по уголовному делу о незаконном обороте технических средств для негласного получения информации и использовании заведомо подложного документа.

Троица в 2020 году открыла детективное агентство. За деньги они осуществляли поиск личных данных частных лиц. Такие операции они проделывали через поддельные запросы из МВД и с помощью печатей московских судов. По имеющимся данным, все они не знали, что одним из их клиентов является известный российский оппозиционер.

Суд признал всю троицу виновными и назначил двоим по 2 года в колонии-поселении и штраф по 90 тысяч рублей, а третьему — 4 года в исправительной колонии строгого режима.