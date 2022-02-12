12 февраля в Туле на двух перекрестках временно погаснут светофоры Фото: Алексей ФОКИН

12 февраля в Туле на двух перекрестках временно отключат светофоры. Так, до 13.00 не будут работать светофорные объекты на Павшинском мосту в районе ЖК «Московский», а с 14:00 до 16:00 - на пересечении улиц Луначарского и Комсомольской.

Техническое обслуживание проводится с целью улучшения дорожной обстановки. Автовладельцев и пешеходов просят на время работ руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки.