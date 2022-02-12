Операция «Нетрезвый водитель» стартовала в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В выходные дни Госавтоинспекция Тульской области проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Рейды проводятся в местах с высокой вероятностью появления водителей в состоянии опьянения.

Мероприятие будет проводиться на территории Тулы и Новомосковска, а также Алексинского, Богородицкого, Белевского, Веневского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Плавского, Суворовского, Узловского и Ясногорского районов Тульской области.