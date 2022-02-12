Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 февраля 2022 8:00

Операция «Нетрезвый водитель» стартовала в Тульской области

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области проводят оперативно-профилактическое мероприятие
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Операция «Нетрезвый водитель» стартовала в Тульской области

Операция «Нетрезвый водитель» стартовала в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

В выходные дни Госавтоинспекция Тульской области проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Рейды проводятся в местах с высокой вероятностью появления водителей в состоянии опьянения.

Мероприятие будет проводиться на территории Тулы и Новомосковска, а также Алексинского, Богородицкого, Белевского, Веневского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Плавского, Суворовского, Узловского и Ясногорского районов Тульской области.