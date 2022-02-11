В Тульской области на отлов бродячих собак выделили 33,7 млн рублей Фото: Игорь КОПЫТОВ

В 2022 году финансирование на работу с бездомными животными увеличено до 33,7 млн рублей. Это позволит поймать и чипировать более 4 тысяч собак. В настоящее время администрации муниципалитетов завершают заключение контрактов и приступают к отлову животных.

Кроме того, комитетом ветеринарии Тульской области разработаны рекомендации по выявлению немотивированной агрессивности у животных без владельцев. Они предусматривают возможность повторного отлова уже чипированного животного, проявляющего агрессию. А такие факты бывают – не всем помогает проводимая ветеринарами операция. Таких животных пожизненно оставляют в стенах приютов.