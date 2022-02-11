Центр тестирования ГТО Тульской области возглавил Олег Жилкин Фото: материалы пресс-служб

Олег Жилкин – известная в спортивных кругах региона личность. Его рабочая карьера начиналась в Хавской восьмилетней школе Веневского района в должности учителя физической культуры. Потом он был учителем в Прилепской средней школе Ленинского района, которую со временем возглавил.

Далее Олег Михайлович несколько лет посвятил работе в СМИ, был у истоков создания одной из двух региональных специализированных спортивных газет, тематического регионального телевещания.

В результате ушел на административную работу в волейбольный клуб «Тулица», где был начальником команды, после чего покинул регион. Работал менеджером команд «Тюмень-ТюмГУ» и «Хара Морин» (Улан-Удэ). Входил в оргкомитет по организации и проведению «Матчей звезд российского волейбола», «Мировой Лиги», международных турниров.

После возвращения в Тулу последние шесть лет Жилкин возглавлял городской центр тестирования ГТО, уверенно развивая это движение в городе оружейников.