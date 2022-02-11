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Спорт11 февраля 2022 13:30

Хоккеисты «Менделеевца» из Новомосковска Тульской области одержали победу на Красной площади

В Москве на Красной площади состоялся гала-матч отраслевой спартакиады столичного департамента инвестиционной и промышленной политики
Игорь КОПЫТОВ
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Хоккеисты «Менделеевца» из Новомосковска Тульской области одержали победу на Красной площади

Хоккеисты «Менделеевца» из Новомосковска Тульской области одержали победу на Красной площади

Фото: материалы пресс-служб

Соперниками «Менделеевца», состоящего из студентов НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, стала команда-победитель прошлогодней спартакиады в хоккейном турнире лиги предприятий. Менделеевцы сразу захватили инициативу и взяли шайбу под контроль, лишь изредка позволяя соперникам огрызаться. Итог встречи - 10:3 в пользу новомосковцев.

Уже сегодня хоккеисты-тримфаторы приступили к подготовке к матчам Студенческой хоккейной лиги\.