Хоккеисты «Менделеевца» из Новомосковска Тульской области одержали победу на Красной площади Фото: материалы пресс-служб

Соперниками «Менделеевца», состоящего из студентов НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, стала команда-победитель прошлогодней спартакиады в хоккейном турнире лиги предприятий. Менделеевцы сразу захватили инициативу и взяли шайбу под контроль, лишь изредка позволяя соперникам огрызаться. Итог встречи - 10:3 в пользу новомосковцев.

Уже сегодня хоккеисты-тримфаторы приступили к подготовке к матчам Студенческой хоккейной лиги\.