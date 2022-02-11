В спорткомплексе Узловой Тульской области ОБЭП провел обыски Фото: материалы пресс-служб

10 февраля в спорткомплексе «Узловая – Арена» состоялись обыски. В учреждении работал отдел по борьбе с экономическими преступлениями, правоохранители опросили сотрудников ФОКа и изъяли некоторые документы.

По одной из версий, в возможном преступлении может быть замешан руководитель учреждения, которая выписывала сотрудникам премии и забирала их себе с целью последующей оплаты наложенного судом по представлению прокуратуры штраф.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.