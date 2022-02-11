250 домов может затопить в Туле во время весеннего паводка Фото: Алексей ФОКИН

По словам заместителя начальника Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы Сергея Рожкова, в этом году возможно подтопление 250 жилых домов, в которых проживает 650 человек. В зоне подтопления могут оказаться 3 автомобильных моста в д. Федоровка, Нижние Присады и Берники.

Сейчас ведется обследование 31гидротехнического сооружения Тулы. Информацию по паводковой обстановке будет аккумулировать ЕДДС.

Также в Туле началась расчистка русел водных объектов от заторов, мусора и поросли. Пройдено более одного километра по Щегловскому ручью и руслу реки Тулице. В ближайшее время работы пройдут на реках Воронке и Упе. В паводковый период планируется очистить около 9 км русел, всего за год — порядка 19 км.

Проверена работоспособность задвижек на обводном канале Казанской набережной. Их планируют закрывать при поднятии воды в Упе свыше 3 метров.