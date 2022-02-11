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Происшествия11 февраля 2022 8:20

В Тульской области осудят пьяного водителя, по вине которого погибла 16-летняя девушка

В Новомосковский районный суд передано уголовное дело 29-летнего жителя Донского
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области осудят пьяного водителя, по вине которого погибла 16-летняя девушка

В Тульской области осудят пьяного водителя, по вине которого погибла 16-летняя девушка

Фото: соцсети

Мужчина обвиняется в управлении автомобилем в нетрезвом виде и нарушении им ПДД, повлекшем гибель несовершеннолетней девушки.

Трагедия произошла поздно вечером 21 ноября прошлого года в Новомосковске на улице Первомайской. Мужчина на Mitsubishi Legnum не справился с управлением и влетел в дерево. 16-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП.

Сейчас расследование по уголовному делу завершено и передано в суд с обвинительным заключением.