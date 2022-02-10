В пятницу, 11 февраля, в Туле без света останутся десятки домов
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Так, подачу электроэнергии приостановят по адресам:
с 09:00 до 16:00 - Мясново: ул. В. Выселковая, 28-66 (четн.), 28-а, 25-67 (нечетн.); ул. Чмутова, 58-а, 84, 88; ул. Н. Выселковая, 28-42 (четн.), 2-а, 2-б, 31-43 (нечетн.); 4-й Клинской пр-зд, 1-12, 8-а; 3-й Клинской пр-зд, 5, 9; пер. Баженова, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14; пер. Л. Чайкиной, 6-10 (четн.), 3, 5, 8-а; ул. Л. Чайкиной, 2-14 (четн.), 5-17, 17-а (нечетн.); ул. Дементьева, 39, 40, 50, 52, 54; ул. Пионерская, 1, 52-70 (четн.), 70-а; 37-61 (нечетн.); ул. Староникитская, 73-а, 73-б;
с 09:30 до 15:00 - Маслово: ул. Ландышевая, 18; ул. Васильковая; ул. Краинская, 27-48.